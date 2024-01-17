Как сообщила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК начала проверку законодательства Украины на предмет соответствия европейскому и процессе формирования переговорных рамок о членстве в ЕС.