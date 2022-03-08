Журнал «Профиль»

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Цена газа в Европе во вторник растет более чем на 25%

Цена газа в Европе во вторник растет более чем на 25%

Цена газа в Европе во вторник, 8 марта, вновь поднялась выше $3300 за тысячу кубометров. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF на открытии торгов была около $2870 долларов, а спустя несколько минут достигла $3309,6 за тысячу кубометров.

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