Цена газа в Европе во вторник растет более чем на 25%

Цена газа в Европе во вторник, 8 марта, вновь поднялась выше $3300 за тысячу кубометров. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF на открытии торгов была около $2870 долларов, а спустя несколько минут достигла $3309,6 за тысячу кубометров.