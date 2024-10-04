Бортников заявил, что бои на Украине могут расшириться на Белоруссию и Молдавию

Все из-за действий США США и их союзники провоцируют эскалацию конфликта на Украине с перспективой вовлечения в него натовских воинских контингентов и расширения зоны боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ Александр Бортников, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств-участников СНГ.