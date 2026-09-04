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Аргументы недели

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Учительница уволилась из школы в Екатеринбурге после года травли со стороны ребёнка мигрантов

Учительница уволилась из школы в Екатеринбурге после года травли со стороны ребёнка мигрантов

Очередной инцидент в российской школе обнажил неприглядную картину того, как администрация некоторых учебных заведений на местах предпочитает защищать «дорогих» гостей и их детей вместо собственных педагогов.

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