Учительница уволилась из школы в Екатеринбурге после года травли со стороны ребёнка мигрантов

Очередной инцидент в российской школе обнажил неприглядную картину того, как администрация некоторых учебных заведений на местах предпочитает защищать «дорогих» гостей и их детей вместо собственных педагогов.
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Свежие комментарии
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Россия огромная страна с малым населением. Этим всё сказано.
Мигрантов
Узбеки отдавали ребенка в школу и говорили-мясо ваше,кости наши, ребенка можно было бить,а иначе ничего не получится,поэтому для них-что за учитель,даже не ударил ни разу?
Россия скатилась в средневековье.