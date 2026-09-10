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Рязанские новости

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«Рязань-ВДВ» уступила «Омским крыльям» в Омске 1:2

«Рязань-ВДВ» уступила «Омским крыльям» в Омске 1:2

Единственную победу в выездной серии хоккеисты «Рязани-ВДВ» одержали в овертайме, сегодня уступив в основное время со счётом 2:1.

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