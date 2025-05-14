Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    А нам (чиновники) похуй мы в ушанках...Теперь Средняя Аз...
  • alik3456 Джексон
    Наша власть как коммунисты в конце 80-х! Как импотенты... Хотят , но не могут...Теперь Средняя Аз...
  • Nikolay Kuchkov
    Ему давно пора шить варежки  там, где их шил Ходорковский!!.Что-то зачастил А...

За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. С 2022 года над Европой носится клич: “Свобода от российских энергоносителей!” Особенное усердие в напряжение глотки проявляют самые жадные до халявных энергоносителей - прибалтийские сявки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх