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Кабмин России направит более 740 млн рублей на модернизацию питьевого водоснабжения в ряде регионов

Кабмин России направит более 740 млн рублей на модернизацию питьевого водоснабжения в ряде регионов

Правительство России направит ряду регионов опережающее финансирование на модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения в 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая вода», распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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