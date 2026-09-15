В Англии судят мужчину, который 20 лет накачивал жену наркотиками и насиловал

В Англии мужчина в течение 20 лет надругался над женой, которую накачивал наркотиками, пишет «Би-би-си».
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