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Газета.ру

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В Англии судят мужчину, который 20 лет накачивал жену наркотиками и насиловал

В Англии судят мужчину, который 20 лет накачивал жену наркотиками и насиловал

В Англии мужчина в течение 20 лет надругался над женой, которую накачивал наркотиками, пишет «Би-би-си».

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