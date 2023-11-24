Группировка «Юг» уничтожила 12 БПЛА и шесть снарядов HIMARS в ДНР

Южная группировка российских войск в течение суток сбила на донецком направлении 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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