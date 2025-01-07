Патриарх Кирилл предостерег россиян от гаданий и ворожбы на Рождество

Патриарх Кирилл в интервью рассказал об опасностях гадания и обрядов ворожбы на Рождество. Он предостерег русских от вовлечения в "сферу темной силы" и подчеркнул, что молитва и пост являются средствами борьбы с этим влиянием.
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