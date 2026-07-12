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ИА Регнум

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Дмитриев назвал Великобританию падшей империей на фоне кризиса мигрантов

Дмитриев назвал Великобританию падшей империей на фоне кризиса мигрантов

Великобритания является падшей империей. Такое заявление 12 июля сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя британский миграционный кризис.

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