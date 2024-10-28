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Закон и Порядок

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В Грузии побеждает правящая партия «Грузинская мечта» — по данным ЦИК после обработки 99% протоколов

В Грузии побеждает правящая партия «Грузинская мечта» — по данным ЦИК после обработки 99% протоколов

  Вот и случилось невероятное: Грузия решила послать подальше американцев и т.н. «европейский выбор».

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