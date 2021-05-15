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  • саша дмитренко
    совет -не советуйте! будете во всем виноваты)))А вы бы дали в долг?
  • Елена игрик
    Просто делайте. На самые серьезные пороки есть срок абортирования - не пренебрегайте анализами. Чего выжидать?Очень хочу ребенк...
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Гороскоп на 15 мая: много хороших идей

Гороскоп на 15 мая: много хороших идей

Со всем можно справиться, если не падать духом.Постарайтесь провести утро максимально плодотворно. Именно в это время можно многое сделать, решить несколько сложных задач, разобраться в деле, к которому раньше и подступиться-то было страшновато.

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