Гороскоп на 15 мая: много хороших идей

Со всем можно справиться, если не падать духом.Постарайтесь провести утро максимально плодотворно. Именно в это время можно многое сделать, решить несколько сложных задач, разобраться в деле, к которому раньше и подступиться-то было страшновато.
Со всем можно справиться, если не падать духом.Постарайтесь провести утро максимально плодотворно. Именно в это время можно многое сделать, решить несколько сложных задач, разобраться в деле, к которому раньше и подступиться-то было страшновато.
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