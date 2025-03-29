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Меньшик на «Мастерсе» в Майами вышел во второй финал в карьере

Меньшик на «Мастерсе» в Майами вышел во второй финал в карьере

Чех обыграл четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 7:6(4), 4:6, 7:6(4). Для Меньшика это вторая победа над игроком топ-10 на турнире, а общий баланс за карьеру теперь составляет 7:5.

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