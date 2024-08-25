Названы районы Москвы с самыми подешевевшими в июле новостройками

Район Коптево стал первым в Москве по снижению цен на новостройки за месяц В июле 2024 года наиболее заметное снижение цен на квартиры на первичном рынке зафиксировано в районах Коптево, Гольяново и Северное Медведково Район Коптево занял первое место в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам снижения цен на рынке новостроек за месяц.