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Царьград

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Фалей и Саснович пробились в третий круг турнира WTA-125 в Сучжоу

Фалей и Саснович пробились в третий круг турнира WTA-125 в Сучжоу

Алена Фалей обыграла китаянку Ханью Гуо в трех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, затратив на матч второго круга 3 часа 35 минут.

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