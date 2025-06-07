Турция на съезде НАТО заявила, что поддерживает долгосрочный мир на Украине

Турция на встрече глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО заявила, что поддерживает установление долгосрочного мира в украинском кризисе, об этом рассказал министр обороны страны Яшар Гюлер изданию Hürriyet.
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