Полицейскиев выявили факт кражи полезных ископаемых в Донецкой Народной Республике

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Донецкой Народной Республике в ходе реализации полученной оперативной информации на территории Шахтёрского муниципального округа пресекли деятельность группы лиц, осуществлявших тайное хищение полезных ископаемых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил Московскому суворовскому военному училищу вымпел «Лучшему училищу Министерства обороны РФ»
- В Пскове продолжает работать выставка трофейной техники стран НАТО и Украины, захваченной военнослужащими группировки войск «Север» в зоне проведения СВО
- Военнослужащим инженерных войск группировки войск «Запад», отличившимся в ходе СВО, вручены государственные и ведомственные награды
Свежие комментарии