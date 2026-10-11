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Резаи: Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут условия Тегерана

Резаи: Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут условия Тегерана

Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят семь условий Тегерана. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, передает Press TV.

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