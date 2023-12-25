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Китай

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В Москве состоялось мероприятие по показу медиапроекта "Ожившие мифы древнего Китая"

В Москве состоялось мероприятие по показу медиапроекта "Ожившие мифы древнего Китая"

Москва, 22 декабря /Синьхуа/ -- В пятницу в Московском государственном лингвистическом университете /МГЛУ/ состоялось мероприятие, посвященное показу проекта по интегрированным коммуникациям традиционной китайской культуры "Ожившие мифы древнего Китая".

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