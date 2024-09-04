Синоптик пообещал россиянам тепло и немного дождей

Тепло не спешит покидать столицу. На этой неделе солнечная погода ещё успеет порадовать москвичей. Как рассказал Авторадио руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сегодня душно не будет из-за небольшого понижения температур.