Синоптик пообещал россиянам тепло и немного дождей

Тепло не спешит покидать столицу. На этой неделе солнечная погода ещё успеет порадовать москвичей. Как рассказал Авторадио руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сегодня душно не будет из-за небольшого понижения температур.
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