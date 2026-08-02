Из-за угрозы беспилотной опасности муниципальные парки Омска (Советский и 30-летия ВЛКСМ) отменили все сегодняшние массовые мероприятия.
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Из-за угрозы беспилотной опасности муниципальные парки Омска (Советский и 30-летия ВЛКСМ) отменили все сегодняшние массовые мероприятия.
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