В Госдуме предложили отправить крымскую копию статуи Свободы в США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил отправить в США демонтированную миниатюрную копию статуи Свободы, чтобы напомнить американцам о необходимости уважать свободу выбора других народов.
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