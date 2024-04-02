Владелец AliExpress создаст ракету для экспресс-доставки посылок

Предполагается, что летательный аппарат будет многоразовым, — передает АБН24. Китайская компания Alibaba Taobao, которая является владельцем маркетплейса AliExpress, объединилась с пекинским производителем ракет Space Epoch, чтобы создать многоразовый летательный аппарат для экспресс-доставки посылок.
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