Владелец AliExpress создаст ракету для экспресс-доставки посылок

Предполагается, что летательный аппарат будет многоразовым, — передает АБН24. Китайская компания Alibaba Taobao, которая является владельцем маркетплейса AliExpress, объединилась с пекинским производителем ракет Space Epoch, чтобы создать многоразовый летательный аппарат для экспресс-доставки посылок.