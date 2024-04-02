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  • Vladimir Soukhatchev
    Леонид, вы таки не до конца раскрыли затронутую вами интересную тему! Позвольте мне внести свои пять копеек! По моему...Захарова поздрави...
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Владелец AliExpress создаст ракету для экспресс-доставки посылок

Владелец AliExpress создаст ракету для экспресс-доставки посылок

Предполагается, что летательный аппарат будет многоразовым, — передает АБН24. Китайская компания Alibaba Taobao, которая является владельцем маркетплейса AliExpress, объединилась с пекинским производителем ракет Space Epoch, чтобы создать многоразовый летательный аппарат для экспресс-доставки посылок.

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