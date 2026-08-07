Самые красивые россиянки, которых знают во всем мире

В нашей стране немало привлекательных и горячих артисток! Ольга Куриленко Ольга Куриленко в фильме «Макс Пэйн», 2008, фото: Moviestore Collection LtdТворческая карьера актрисы берет истоки в возрасте семи лет, когда она начала играть на фортепиано, а позднее — изучать английский язык и балет.
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