Самые красивые россиянки, которых знают во всем мире

В нашей стране немало привлекательных и горячих артисток! Ольга Куриленко Ольга Куриленко в фильме «Макс Пэйн», 2008, фото: Moviestore Collection LtdТворческая карьера актрисы берет истоки в возрасте семи лет, когда она начала играть на фортепиано, а позднее — изучать английский язык и балет.