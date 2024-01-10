Чтобы не выбрасывать: ритейлеров в России хотят заставить раздавать часть товаров бесплатно

Чтобы не выбрасывать: ритейлеров в России хотят заставить раздавать часть товаров бесплатноРитейлеров в России собираются обязать создавать социальные полки с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности.
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