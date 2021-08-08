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«Европейские ценности»: литовцы стреляют в мигрантов и травят их собаками

«Европейские ценности»: литовцы стреляют в мигрантов и травят их собаками

Огнестрельное оружие и служебных собак применяют демократические литовские пограничники против мигрантов из Ирака.

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Леонид Буравлев
Надо харей тыкать всех "правозащитников" в происходящее и громко у них спрашивать, почему молчат!)))
Natalija Osminina
Да не совсем молчат. ЕС указал Литве, что она плохо относится к прибывшим мигрантам. И пригрозил урезать дотации Литве и увеличить мигрантам.
Дмитрий Полуэктов
поуказывают поуказывают на том всё и кончится ворон ворону, как говорится... укро-хохлоте тоже иногда что то указывают, но потом когда хохлота очередную провокацию против РФ устроят или сильно рьяно о "российской агрессии" орут всё и забывается , как то даже на Венгрию не помню по какому вопросу поднаезжали и тоже все быстро кончилось (это они так делают видимость, туман напускают о том что "озабочены")
Natalija Osminina
На Венгрию наехали из-за принятия ею закона о запрете пропаганде "демократическх ценостей" ЛГБТ среди детей. На Польшу за свободные от ЛГБТ зоны и верховенство права гсударства над законами ЕС. Всё слизали с Путина)) Польшу за это штрафуют на 23 млрд. бюджетных подачек, а Венгрию на 8. Им дали 2 месяца на размышление. Грозятся и Литву так же оштрафовать. Ведь, главные демократические ценности Европы сейчас - это пидоры и негры. А ведь, все восточные страны ЕС живут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет милости "ядра" ЕС. Это же до 70% их бюджета. Так что не скажите...
Дмитрий Полуэктов
Ничё они одной рукой забирают , чтоб все видели , а второй там потом делятся с ними.... (нет по крайней мере таких воплей и санкций и тд.. как с Россией) ну ну пидары и негры, а во главе всего русофобия всё это пидары и негры, лгбт эта так званая толерантность это все как то походу связано с тем что из себя строят и показывают из себя антипод странам как Россия, Китай и тд.. что мы такие классные, демократичные у нас такие свободы, а у вас там мрак... получается у них такая себе в ущерб политика спецом проводимая ...на зло бабушке отморожу уши... мне так видится этой массовой миграции, на колени перед неграми, трансгендерные спортсмены, лгбт марши и тд.. такое маразматическое за последнее время
Natalija Osminina
Так, конечно, Россию ЕС ненавидит, а нас просто журит и призывает к порядку, чай птенчики из одного русофобского гнезда. Конечно, ЕС уничтожает сами себя. И это уничтожение набирает скорость. И главное, уже не повернуть назад, не загнать фарш в мясорубку. Думаю, что дальше возможны конфликты и стычки, посильное для нынешнего белого западного человека сопротивление. С понятным всем финалом: черные начинают и выигрывают. Еще прибавится финансовый кризис. В общем, старушка Европа умирает. И делает для своего конца всё, что есть в её силах.
Борис Николаевич
А нехрен мигрантам лезть туда, где их не зовут! Травят и правильно делают. Если бы хорошо травили, то мигранты не лезли бы к ним!
Natalija Osminina
Для этого в првую очередь должна быть граница и вышки на ней с автоматчиками. Как было всегда в мире. А казалось, что 700км.границы между Белоруссией и Литвой абсолютно открыто. Собственно, как и границы России со странами Средней Азии.
Дмитрий Полуэктов
было б удивительно если б было по иному от тех приебалтийских наследников третьего рейха ("демократические" извращенцы, политиканы двойных стандартов)
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Пещерная Курляндия вернулась в допетровскую эпоху . Сожрут сами себя. Нацизм - дорога в никуда.
Вячеслав Ленбаум
А я \считаю- Правильно делают, их ни кто не звал туда. это такие же захватчики. Они приходят без оружия, но накапливаются и начинают диктовать свои условия на чужой земле. Прибалты правы, не фиг пускать чужих на свою землю. Это такой же захват, как и в войну- только медленный и без оружия (пока). Когда их станет много- они начинают гонять местных, грабить, насиловать и требовать бесплатной кормёжки и жилья. Сразу гасить их надо, пока их мало. Зато эти загашенные вернутся домой и никто не поедет больше в Литву. Жалейте мигрантов и они приедут к вам и сядут на шею Вам.
Владимир Витковский
Недобалты расплачиваются за русофобию, жалости к ним нет !!!
Elena Matveeva
Так ведь это правила Евросоюза. Раз туда вступили - надо и жить по их законам.Это ведь Евросоюз определяет, что делать с мигрантами и куда их деть, и кто будет кормить и ассимилировать. Скоро и Украина пойдет по той дороге. Флаг им в руку.
Альбина Колесникова
Не чего мигрантов жалеть вон они что творят все лезут как саранча как в Германию понаехали , а в Россию азербайджанцы,таджики,узбеки устраивая драки убивают ,насилуют.
Александр Симаков
Какие суды, о чём это автор? В Гааге, в той самой где международный уголовный суд, международный суд ООН, Постоянная палата третейского суда, Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов и ещё около 200 правозащитных и международных организаций, 14 марта этого года полицейские избивали дубинками и травли собаками протестующих против комендантского часа жителей города. А тут какие-то мигранты! Да ещё и в Литве. Вот если бы белорусские пограничники применили аналогичные действия к мигрантам, просто санкциями Лукашенко не отделался бы. P.S. На фото участник акции протеста в Гааге, голову которого полицеские разбили палками, и в в ногу которого вцепилась собака.
Елена Филиппова
У меня двоякое отношение к мигрантам из Ближнего Востока или Африки. Если они смогли скопить в своих бедных странах от нескольких тысяч до 10 - 15 тыс. долларов(!) за доставку в "райскую" Европу, то чего им дома не жилось? Ведь у них на родине это очень большие деньги.
Альбертт
Дак эмигранты это и вправду состоятельные люди в той стране откуда эмигрируют , а едут потому что там идёт агитация на это . Едут к лёгкой жизни как они считают и впринцыпе это так и есть их хрен заставишь работать .
Москаль Кацапович
Как были зондер командой так ими и остались.
Александр борисов
эти прибалтийские сцуки очень рьяно помогали пиндосне разрушать Ирак, что ж они рожу то свою от этих беженцев воротят- не даром говорят - чухонцы
Григорий Берсенев
Всё это совершенно ожидаемо. Италия-Испания-Франция-Германия в своих объемах еще как распихивают иммигрантов, а маленькая и бедная Литва вынуждена сразу проявлять деловой подход: убивать людей. Точно так же убивают русских на Украине. И литовцы задаются вопросом: "И что, русских, которые веками живут на их землях, убивать можно, а пришлых иракцев-афганцев так почему-то нельзя? Нет, мы их будем убивать!" И добавляют хором: "Ой, демократия, демократия, демократия!!!"
Александр Виноградов
Приебалты всегда были такие. Если взять латышких стрелков,то они на заре Советской власти тоже штыками и пулями навязывали нам чуство дермократии,т.е. грабь награбленое. Сколько было растреляно и заколото штыками невинных Русских людей ради призрачного светлого будущего под руководством сифилитика Ульянова.
Vladimir Lioubimcev
Вот Ульянов "был сифилитиком", а последствия сифилиса отражаются на вас, на вашем умственном развитии. Или читайте побольше, что ли?
Владимир Иванов
Этих "мигрантов из Ирака" в сторону литовской границы отправляет не кто иной, как г-н Лукашенко, большой друг России, с целью дестабилизировать обстановку в Литве. Это часть войны белорусского СС с Европой.
Vladimir Lioubimcev
Прямо вот в Ираке Лукашенко стоит, и направляет беженцев в Литву.... Да этим беженцам Литва по хрен, чего прицепились к ним?... Цель беженцев - Западных Евросоюз. Пусть литовцы их пропускают через свою территорию, они не задержатся в Литве. Литва нищебродка, зачем она беженцам?
Natalija Osminina
Это всем известно. И что?
Vladimir Lioubimcev
Литовцы были фашистами, есть фашисты и сдохнут фашистами! Садюги!
Николай Петров
Так-то, иракские беженцы, те ещё мрази. Но литовцы ведут себя как проститутки. Либо вы Европа, либо фашисты.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Народ России давно осознал и помнит как его уничтожали крестоносцы... Так теперь США и ЕС должны понять, если политики и чиновники России вам продались, то простые люди, вас поставят на окорочки и вы будите ползти на окорочках моля о пощаде... Хакеры надо разорить ЕС и СШа это бабло России которое они увели еще с 1917 года, это то на сем они все хотели заработать уничтожив Россию в ВОВ и столько своровали и поделили между собой.. Хватит давайте все вернем, свое ни кому не отдадим...
АНГЕЛ АНГЕЛ
ЕС это были есть и будут не государства несущие демократию, они были есть и остаются рабовладельцами и уничтожителям культур народов...
Skitalez Zhevaj
Евросоюз, Запад и США на словах за демократию, а в реальной жизни к мигрантам применяют методы фашистов. Позор!
Юрий Лейкин
Всё правильно литовцы делают. Если в вашу квартиру рвутся бомжи, вы должны подвинуться? Заигрались в "демократию". Русские пословицы: "Пусти свинью за стол, она и ноги на стол", "Пустили погреться, а он уж и за стол садится"... l
Ольга Езерская
ничего,что нам вагонами завозят
ВЛАД ЛАУ
ГДЕ? Покажите мне тех кого на вагонах завезли.
Елена игрик
Вообще-то при незаконном пересечении границы пограничники обязаны реагировать, что они и делают. Что гражданину Ирака понадобилось в Белоруссии и Литве? А "таджикскому оппозиционному активисту"? Активничай у себя в Таджикистане, за это, наверное, и накостыляли. И правильно сделали. Чего это автор вдруг озаботился нелегалами? Нечего шляться, где не надо, целее были бы.
Руслан Баратов
А как же демократия? Мать.
Нина Шалева
Вся Азия, постоянно подвергающая нападкам мировых интересов, скоро начнет отжимать материальные западные ценности в свой карман. Дома будут отнимать, земли. Угнетенные напали на угнетателей, мировой процесс в действии. Миллионы людей из Ближнего востока, из Африки занимают места европейцев во всем. Кранты всему ЕС и Штатам. Появляются новые хозяева жизни.
Оксана Векличева
Действительно, в Европе стало трудно. Потряс Париж - ни одного белого лица! Африка! Так, вдвоем с другом, два белых туриста, и прогуливались среди современных "французов". Не по-себе, знаете ли. Напрягает. Германию заполонили "ближневостокцы" (простите мне мой русский). Приезжают как бедные овечки, а как собираются в кланы, тут и начинается. Немцам реально деваться некуда. Женщин насилуют, мужчин избивают, жилье отжимают... Страшно. Да, конечно, можно сказать: сами, мол, виноваты. Только простые граждане при чем? Подруга в США 20 лет живет. Буквально вчера рассказала, своими глазами видела. Идет женщина, ей навстречу два чернокожих. Спокойно прошли, развернулись, схватили какую-то доску (валялась на тротуаре) и напали на женщину со спины, стали избивать. Зверски. Подруга теперь вообще из дому выходить боится - никогда не знаешь, когда и кому придет в голову тебя избить или изнасиловать, а то и то и другое. Полиция больше не защищает. Это не кино - реальность. Если вызываешь 911, а они, приехав, не застали бандитов на месте, оформляется ложный вызов и начисляется штраф в каких-то бешеных размерах (как она сказала, даже не тысячах...). Такая вот она, "американская мечта".
Оксана Векличева
В общем, можно, конечно, и позлорадствовать. Только жить нам всем в одном Мире, на одной планете. Россияне тоже разучились защищать свои интересы. Так что осторожнее с выводами. Лучше об образовании подумали бы, о воспитании патриотов, работяг, не стесняющихся работать, а гордо развивающих экономику родной державы...
Нина Шалева
Можно сказать даже так, в наши европейские хоромы уже не стучится остальной мир, а ломают двери. Мы все европейцы теряем земли, теряем часть родины.. , к нам пришли захватчики.
Laura Lavrova
Вот такие европейские ценности, во время 2-й мировой они убивали и сейчас убивают. Это у них называется цивилизацией. Сначала отправили своих солдат убивать мирных граждан Ирака, теперь они пришли к ним за помощью, а они их опять убивают.
Нина Шалева
А мигрантов можно понять. На Ближнем Востоке уничтожили страны, кругом война, разрушили города, поуничтожали родных. А куда им деваться? Как бы вы все поступили, если ваши города разрушили? Вас выгнали из домов? Родные потеряны? И чтобы вы сделали в ответ?. Самое главное, Россия не участвовала в избиение арабских народов. Поэтому мы имеем полное право отправлять мигрантов восвояси. В литовские земли.....
владимир казарский
Если "цивилизованные европейцы" не стесняются расстреливать и травить собаками даже собственных граждан, то чего церемониться с мигрантами. А европейские ценности в том, что им, европейцам, можно все ибо они живут по правилам, то бишь по понятиям, а все остальные туземцы должны жить по закону.
Нина Шалева
Арабские мигранты и негры из Африки, это полностью несчастные люди. У них отобрали государства, уничтожили города, разлучили семьи... Полным ходом шло массовое убийства народов там, где нас не было, Россиян!!! Вот пусть Европейцы отдают арабам и неграм свои дома и квартиры.
Elwira Erbes
Пограничники защищают свою Страну, что в этом плохого.
ludmila Cernega
От кого, от несчастных безоружных людей, которые хотят жить спокойно?
Laura Lavrova
Если бы Россия стала такими методами защищать, то те же литовцы первыми бы орали о правах беженцев.

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