НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитика«Европейские ценности»: литовцы стреляют в мигрантов и травят их собаками Огнестрельное оружие и служебных собак применяют демократические литовские пограничники против мигрантов из Ирака.Вернуться к статье4618НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевНадо харей тыкать всех "правозащитников" в происходящее и громко у них спрашивать, почему молчат!)))Natalija OsmininaДа не совсем молчат. ЕС указал Литве, что она плохо относится к прибывшим мигрантам. И пригрозил урезать дотации Литве и увеличить мигрантам.Дмитрий Полуэктовпоуказывают поуказывают на том всё и кончится ворон ворону, как говорится... укро-хохлоте тоже иногда что то указывают, но потом когда хохлота очередную провокацию против РФ устроят или сильно рьяно о "российской агрессии" орут всё и забывается , как то даже на Венгрию не помню по какому вопросу поднаезжали и тоже все быстро кончилось (это они так делают видимость, туман напускают о том что "озабочены")Natalija OsmininaНа Венгрию наехали из-за принятия ею закона о запрете пропаганде "демократическх ценостей" ЛГБТ среди детей. На Польшу за свободные от ЛГБТ зоны и верховенство права гсударства над законами ЕС. Всё слизали с Путина)) Польшу за это штрафуют на 23 млрд. бюджетных подачек, а Венгрию на 8. Им дали 2 месяца на размышление. Грозятся и Литву так же оштрафовать. Ведь, главные демократические ценности Европы сейчас - это пидоры и негры. А ведь, все восточные страны ЕС живут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет милости "ядра" ЕС. Это же до 70% их бюджета. Так что не скажите...Дмитрий ПолуэктовНичё они одной рукой забирают , чтоб все видели , а второй там потом делятся с ними.... (нет по крайней мере таких воплей и санкций и тд.. как с Россией) ну ну пидары и негры, а во главе всего русофобия всё это пидары и негры, лгбт эта так званая толерантность это все как то походу связано с тем что из себя строят и показывают из себя антипод странам как Россия, Китай и тд.. что мы такие классные, демократичные у нас такие свободы, а у вас там мрак... получается у них такая себе в ущерб политика спецом проводимая ...на зло бабушке отморожу уши... мне так видится этой массовой миграции, на колени перед неграми, трансгендерные спортсмены, лгбт марши и тд.. такое маразматическое за последнее времяNatalija OsmininaТак, конечно, Россию ЕС ненавидит, а нас просто журит и призывает к порядку, чай птенчики из одного русофобского гнезда. Конечно, ЕС уничтожает сами себя. И это уничтожение набирает скорость. И главное, уже не повернуть назад, не загнать фарш в мясорубку. Думаю, что дальше возможны конфликты и стычки, посильное для нынешнего белого западного человека сопротивление. С понятным всем финалом: черные начинают и выигрывают. Еще прибавится финансовый кризис. В общем, старушка Европа умирает. И делает для своего конца всё, что есть в её силах.Борис НиколаевичА нехрен мигрантам лезть туда, где их не зовут! Травят и правильно делают. Если бы хорошо травили, то мигранты не лезли бы к ним!Natalija OsmininaДля этого в првую очередь должна быть граница и вышки на ней с автоматчиками. Как было всегда в мире. А казалось, что 700км.границы между Белоруссией и Литвой абсолютно открыто. Собственно, как и границы России со странами Средней Азии.Дмитрий Полуэктовбыло б удивительно если б было по иному от тех приебалтийских наследников третьего рейха ("демократические" извращенцы, политиканы двойных стандартов)ПРОСТО ВАЛЕРИЙПещерная Курляндия вернулась в допетровскую эпоху . Сожрут сами себя. Нацизм - дорога в никуда.Вячеслав ЛенбаумА я \считаю- Правильно делают, их ни кто не звал туда. это такие же захватчики. Они приходят без оружия, но накапливаются и начинают диктовать свои условия на чужой земле. Прибалты правы, не фиг пускать чужих на свою землю. Это такой же захват, как и в войну- только медленный и без оружия (пока). Когда их станет много- они начинают гонять местных, грабить, насиловать и требовать бесплатной кормёжки и жилья. Сразу гасить их надо, пока их мало. Зато эти загашенные вернутся домой и никто не поедет больше в Литву. Жалейте мигрантов и они приедут к вам и сядут на шею Вам.ВВВладимир ВитковскийНедобалты расплачиваются за русофобию, жалости к ним нет !!!Elena MatveevaТак ведь это правила Евросоюза. Раз туда вступили - надо и жить по их законам.Это ведь Евросоюз определяет, что делать с мигрантами и куда их деть, и кто будет кормить и ассимилировать. Скоро и Украина пойдет по той дороге. Флаг им в руку.Альбина КолесниковаНе чего мигрантов жалеть вон они что творят все лезут как саранча как в Германию понаехали , а в Россию азербайджанцы,таджики,узбеки устраивая драки убивают ,насилуют.Александр СимаковКакие суды, о чём это автор? В Гааге, в той самой где международный уголовный суд, международный суд ООН, Постоянная палата третейского суда, Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов и ещё около 200 правозащитных и международных организаций, 14 марта этого года полицейские избивали дубинками и травли собаками протестующих против комендантского часа жителей города. А тут какие-то мигранты! Да ещё и в Литве. Вот если бы белорусские пограничники применили аналогичные действия к мигрантам, просто санкциями Лукашенко не отделался бы. P.S. На фото участник акции протеста в Гааге, голову которого полицеские разбили палками, и в в ногу которого вцепилась собака.Елена ФилипповаУ меня двоякое отношение к мигрантам из Ближнего Востока или Африки. Если они смогли скопить в своих бедных странах от нескольких тысяч до 10 - 15 тыс. долларов(!) за доставку в "райскую" Европу, то чего им дома не жилось? Ведь у них на родине это очень большие деньги.АльберттДак эмигранты это и вправду состоятельные люди в той стране откуда эмигрируют , а едут потому что там идёт агитация на это . Едут к лёгкой жизни как они считают и впринцыпе это так и есть их хрен заставишь работать .МКМоскаль КацаповичКак были зондер командой так ими и остались.Александр борисовэти прибалтийские сцуки очень рьяно помогали пиндосне разрушать Ирак, что ж они рожу то свою от этих беженцев воротят- не даром говорят - чухонцыГБГригорий БерсеневВсё это совершенно ожидаемо. Италия-Испания-Франция-Германия в своих объемах еще как распихивают иммигрантов, а маленькая и бедная Литва вынуждена сразу проявлять деловой подход: убивать людей. Точно так же убивают русских на Украине. И литовцы задаются вопросом: "И что, русских, которые веками живут на их землях, убивать можно, а пришлых иракцев-афганцев так почему-то нельзя? Нет, мы их будем убивать!" И добавляют хором: "Ой, демократия, демократия, демократия!!!"АВАлександр ВиноградовПриебалты всегда были такие. Если взять латышких стрелков,то они на заре Советской власти тоже штыками и пулями навязывали нам чуство дермократии,т.е. грабь награбленое. Сколько было растреляно и заколото штыками невинных Русских людей ради призрачного светлого будущего под руководством сифилитика Ульянова.Vladimir LioubimcevВот Ульянов "был сифилитиком", а последствия сифилиса отражаются на вас, на вашем умственном развитии. Или читайте побольше, что ли?ВИВладимир ИвановЭтих "мигрантов из Ирака" в сторону литовской границы отправляет не кто иной, как г-н Лукашенко, большой друг России, с целью дестабилизировать обстановку в Литве. Это часть войны белорусского СС с Европой.Vladimir LioubimcevПрямо вот в Ираке Лукашенко стоит, и направляет беженцев в Литву.... Да этим беженцам Литва по хрен, чего прицепились к ним?... Цель беженцев - Западных Евросоюз. Пусть литовцы их пропускают через свою территорию, они не задержатся в Литве. Литва нищебродка, зачем она беженцам?Natalija OsmininaЭто всем известно. И что?Vladimir LioubimcevЛитовцы были фашистами, есть фашисты и сдохнут фашистами! Садюги!Николай ПетровТак-то, иракские беженцы, те ещё мрази. Но литовцы ведут себя как проститутки. Либо вы Европа, либо фашисты.АНГЕЛ АНГЕЛНарод России давно осознал и помнит как его уничтожали крестоносцы... Так теперь США и ЕС должны понять, если политики и чиновники России вам продались, то простые люди, вас поставят на окорочки и вы будите ползти на окорочках моля о пощаде... Хакеры надо разорить ЕС и СШа это бабло России которое они увели еще с 1917 года, это то на сем они все хотели заработать уничтожив Россию в ВОВ и столько своровали и поделили между собой.. Хватит давайте все вернем, свое ни кому не отдадим...АНГЕЛ АНГЕЛЕС это были есть и будут не государства несущие демократию, они были есть и остаются рабовладельцами и уничтожителям культур народов...Skitalez ZhevajЕвросоюз, Запад и США на словах за демократию, а в реальной жизни к мигрантам применяют методы фашистов. Позор!Юрий ЛейкинВсё правильно литовцы делают. Если в вашу квартиру рвутся бомжи, вы должны подвинуться? Заигрались в "демократию". Русские пословицы: "Пусти свинью за стол, она и ноги на стол", "Пустили погреться, а он уж и за стол садится"... lОльга Езерскаяничего,что нам вагонами завозятВЛАД ЛАУГДЕ? Покажите мне тех кого на вагонах завезли.Елена игрикВообще-то при незаконном пересечении границы пограничники обязаны реагировать, что они и делают. Что гражданину Ирака понадобилось в Белоруссии и Литве? А "таджикскому оппозиционному активисту"? Активничай у себя в Таджикистане, за это, наверное, и накостыляли. И правильно сделали. Чего это автор вдруг озаботился нелегалами? Нечего шляться, где не надо, целее были бы.Руслан БаратовА как же демократия? Мать.НШНина ШалеваВся Азия, постоянно подвергающая нападкам мировых интересов, скоро начнет отжимать материальные западные ценности в свой карман. Дома будут отнимать, земли. Угнетенные напали на угнетателей, мировой процесс в действии. Миллионы людей из Ближнего востока, из Африки занимают места европейцев во всем. Кранты всему ЕС и Штатам. Появляются новые хозяева жизни.Оксана ВекличеваДействительно, в Европе стало трудно. Потряс Париж - ни одного белого лица! Африка! Так, вдвоем с другом, два белых туриста, и прогуливались среди современных "французов". Не по-себе, знаете ли. Напрягает. Германию заполонили "ближневостокцы" (простите мне мой русский). Приезжают как бедные овечки, а как собираются в кланы, тут и начинается. Немцам реально деваться некуда. Женщин насилуют, мужчин избивают, жилье отжимают... Страшно. Да, конечно, можно сказать: сами, мол, виноваты. Только простые граждане при чем? Подруга в США 20 лет живет. Буквально вчера рассказала, своими глазами видела. Идет женщина, ей навстречу два чернокожих. Спокойно прошли, развернулись, схватили какую-то доску (валялась на тротуаре) и напали на женщину со спины, стали избивать. Зверски. Подруга теперь вообще из дому выходить боится - никогда не знаешь, когда и кому придет в голову тебя избить или изнасиловать, а то и то и другое. Полиция больше не защищает. Это не кино - реальность. Если вызываешь 911, а они, приехав, не застали бандитов на месте, оформляется ложный вызов и начисляется штраф в каких-то бешеных размерах (как она сказала, даже не тысячах...). Такая вот она, "американская мечта".Оксана ВекличеваВ общем, можно, конечно, и позлорадствовать. Только жить нам всем в одном Мире, на одной планете. Россияне тоже разучились защищать свои интересы. Так что осторожнее с выводами. Лучше об образовании подумали бы, о воспитании патриотов, работяг, не стесняющихся работать, а гордо развивающих экономику родной державы...НШНина ШалеваМожно сказать даже так, в наши европейские хоромы уже не стучится остальной мир, а ломают двери. Мы все европейцы теряем земли, теряем часть родины.. , к нам пришли захватчики.LLLaura LavrovaВот такие европейские ценности, во время 2-й мировой они убивали и сейчас убивают. Это у них называется цивилизацией. Сначала отправили своих солдат убивать мирных граждан Ирака, теперь они пришли к ним за помощью, а они их опять убивают.НШНина ШалеваА мигрантов можно понять. На Ближнем Востоке уничтожили страны, кругом война, разрушили города, поуничтожали родных. А куда им деваться? Как бы вы все поступили, если ваши города разрушили? Вас выгнали из домов? Родные потеряны? И чтобы вы сделали в ответ?. Самое главное, Россия не участвовала в избиение арабских народов. Поэтому мы имеем полное право отправлять мигрантов восвояси. В литовские земли.....ВКвладимир казарскийЕсли "цивилизованные европейцы" не стесняются расстреливать и травить собаками даже собственных граждан, то чего церемониться с мигрантами. А европейские ценности в том, что им, европейцам, можно все ибо они живут по правилам, то бишь по понятиям, а все остальные туземцы должны жить по закону.НШНина ШалеваАрабские мигранты и негры из Африки, это полностью несчастные люди. У них отобрали государства, уничтожили города, разлучили семьи... Полным ходом шло массовое убийства народов там, где нас не было, Россиян!!! Вот пусть Европейцы отдают арабам и неграм свои дома и квартиры.EEElwira ErbesПограничники защищают свою Страну, что в этом плохого.ludmila CernegaОт кого, от несчастных безоружных людей, которые хотят жить спокойно?LLLaura LavrovaЕсли бы Россия стала такими методами защищать, то те же литовцы первыми бы орали о правах беженцев.Комментировать
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