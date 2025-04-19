Медь и золото Чукотки: Время пришло

Далеко-далеко на Востоке, далеко-далеко на Севере, посредине дикой-дикой природы прямо сейчас растёт новая точка силы России…Когда в 1972 году советские геологи открыли перспективное месторождение меди на реке Песчанка, что в центре Чукотки, аккурат на Полярном круге, вряд ли они думали, что освоение новых запасов начнется через полвека.