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Медь и золото Чукотки: Время пришло

Медь и золото Чукотки: Время пришло

Далеко-далеко на Востоке, далеко-далеко на Севере, посредине дикой-дикой природы прямо сейчас растёт новая точка силы России…Когда в 1972 году советские геологи открыли перспективное месторождение меди на реке Песчанка, что в центре Чукотки, аккурат на Полярном круге, вряд ли они думали, что освоение новых запасов начнется через полвека.

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