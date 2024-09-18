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  • Пульхерия Djem
    Это же любимая группа и самого ДАМа.Лидер Pink Floyd:...
  • Пульхерия Djem
    Какой хохол??? Всех уже людоловы отправили, остались старики, женщины и дети. В Одессе самое сильное подполье. В горо...«Поставлен ультим...
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«Поставлен ультиматум»: у жителей Одессы резко изменилось отношение к России

«Поставлен ультиматум»: у жителей Одессы резко изменилось отношение к России

Одесса стала одним из главных городов сопротивления нацистской украинской власти. Местные не скрывают: у жителей резко изменилось отношение к России.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Маленькая Одесса (англ. Little Odessa) — другое название района Брайтон-Бич (англ. Brighton Beach), расположенного в Нью-Йорке, на самом юге Бруклина, на берегу Атлантического океана.
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11 час.
VG
Vasily Golov
Одесситы побаиваются повторения 2 мая.Там сильна власть Зеленского.Что то испортило одесситов.Все на месте,кое что видно от люка у Дюка.Но не тот коленкор там ныне.
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10 час.
Пульхерия Djem
Какой хохол??? Всех уже людоловы отправили, остались старики, женщины и дети. В Одессе самое сильное подполье. В город понавезли нацистов, которые держат всех в страхе. Для сопротивления нужно оружие ,как минимум. И то они делают, что могут и даже больше.
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4 час.

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