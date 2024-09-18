«Поставлен ультиматум»: у жителей Одессы резко изменилось отношение к России

Одесситы побаиваются повторения 2 мая.Там сильна власть Зеленского.Что то испортило одесситов.Все на месте,кое что видно от люка у Дюка.Но не тот коленкор там ныне.

Пульхерия Djem

Какой хохол??? Всех уже людоловы отправили, остались старики, женщины и дети. В Одессе самое сильное подполье. В город понавезли нацистов, которые держат всех в страхе. Для сопротивления нужно оружие ,как минимум. И то они делают, что могут и даже больше.