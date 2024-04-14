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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Сливко: «Все рейтинги показывают, что Наталия Шевченко – сильнейшая в России. Но я недалеко от нее»

– Вы согласно, что Шевченко – лучшая среди российских биатлонисток? – Да, Наталия по сезону была стабильна.

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