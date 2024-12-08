НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    И самое мерзкое в этой ситуации действия Путина, это он и иже с ним уничтожили паспорта СССР, но так как нет гоударст...Преступление века...
  • Ирина Некрасова
    Всех мигрантов с чадами и домочадцами вон из России туда, где им лучше. И как можно скорее! Жаль, чиновники мучают их...«Лучше уж наши ки...
  • Алекс Сэм
    Пускай звездуют в свои кишлаки, города и т.д и т.п желательно все и желательно побыстрее! Так как местным на любую ра...«Лучше уж наши ки...

Массированный налет «Гераней» и загадочная ракета из Крыма, удары по Украине на сегодня, 8 декабря

Массированный налет «Гераней» и загадочная ракета из Крыма, удары по Украине на сегодня, 8 декабря

Массированный налет «Гераней» и загадочная ракета из Крыма, удары по Украине на сегодня, 8 декабря Юлия СоколоваУдарные беспилотники громят целы в восточных регионах Украины, Сумах, Днепропетровской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
46 беспилотников сбили над регионами России за ночь! Почему до сих пор целы железные дороги, которые подвозят вооружение хохлам?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх