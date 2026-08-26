В Москве умерла известный критик, театровед Ирина Горбунова

Оперный критик, театровед, педагог, редактор отдела музейно-выставочной работы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Ирина Горбунова скончалась на 67-м году жизни.
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