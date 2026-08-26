ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

277 подписчиков

В Москве умерла известный критик, театровед Ирина Горбунова

В Москве умерла известный критик, театровед Ирина Горбунова

Оперный критик, театровед, педагог, редактор отдела музейно-выставочной работы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Ирина Горбунова скончалась на 67-м году жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии