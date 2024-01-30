Что ждет рубль: на сколько еще может опуститься курс Евгения КомароваВ начале недели курс доллара на российской бирже временно преодолел отметку в 90 рублей, вызвав интерес и обсуждения в экономических кругах.
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