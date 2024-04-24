На Украине из-за мобилизации зафиксирована острая нехватка квалифицированных кадров

Европейская бизнес ассоциация (Организация международного бизнеса на Украине) в среду, 24 апреля, опубликована результаты опроса, согласно которым в стране 74% компаний испытывают дефицит необходимых квалифицированных специалистов, – сообщают СМИ.
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