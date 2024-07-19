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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел подписал 5-летний контракт с «Галатасараем» на 4 млн евро в год и бонусы (Spor Gecesi Digital)

Вендел подписал 5-летний контракт с «Галатасараем» на 4 млн евро в год и бонусы (Spor Gecesi Digital)

В эфире Spor Gecesi Digital Халук Юрекли сообщил, что 26-летний бразильский полузащитник уже подписал договор сроком на пять лет.

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