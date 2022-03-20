Ольга Бузова потеряла 1 млн рублей из-за несостоявшегося отпуска в Куршевеле

Бузова добавила, что намерена добиваться от отеля возвращения такой большой суммы денег. Фото: из открытых источников Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, что планировала в марте отправиться в отпуск на курорт в Куршевеле.
Бузова добавила, что намерена добиваться от отеля возвращения такой большой суммы денег. Фото: из открытых источников Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, что планировала в марте отправиться в отпуск на курорт в Куршевеле.
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