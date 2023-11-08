Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Коварная Европа расставляет силки на Сергея Лаврова

Коварная Европа расставляет силки на Сергея Лаврова

С чего вдруг ОБСЕ понадобилось любезно приглашать «северных дикарей» к разговору? Андрей Захарченко На фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Сергей Марков С момента начала СВО наши отношения с европейскими организациями начали стремительно ухудшаться.

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