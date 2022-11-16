AP: ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками

По предварительным данным, ракету, упавшую накануне вечером на территорию Польши, запустили Вооруженные силы Украины, чтобы сбить российские ракеты во время атак по украинским объектам инфраструктуры<strong>Associated Press со ссылкой на американских чиновников утверждает, что ракета, которая упала на востоке Польши была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.