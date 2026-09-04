Ростовчанка потеряла деньги, влюбившись в криптоафериста

Очередной случай сложного многоступенчатого мошенничества потряс жителей донской столицы. Женщина стала жертвой не одной, а сразу трёх групп злоумышленников, которые последовательно выманивали у неё деньги под видом криптоинвестиций, а затем — «помощи» в их возврате.