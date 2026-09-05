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Соцконтракт помог семье из Солнечногорска открыть ферму животных

Соцконтракт помог семье из Солнечногорска открыть ферму животных

Многодетная семья Демьяненко из Солнечногорска открыла ферму, где содержат оленей, енотов, мини-пигов и других животных.

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