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Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ могут увеличить в два раза

Ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны могут увеличить в два раза. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За […] The post Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ могут увеличить в два раза first appeared on LentaMsk.

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