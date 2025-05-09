Ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны могут увеличить в два раза. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За […] The post Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ могут увеличить в два раза first appeared on LentaMsk.
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