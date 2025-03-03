🇺🇦Украинские боевики так спешно покидали свои позиции, что разули британскую 155-мм САУ AS-90🔥 #ВСУ #ЗСУ #Бегство #САУ #AS90 #Разули.
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🇺🇦Украинские боевики так спешно покидали свои позиции, что разули британскую 155-мм САУ AS-90🔥 #ВСУ #ЗСУ #Бегство #САУ #AS90 #Разули.
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