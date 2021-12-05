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Линдси Лохан выходит замуж

Линдси Лохан выходит замуж

35-летняя американская актриса Линдси Лохан объявила о помолвке. Её избранник – 34-летний арабский финансист Бадер Шаммас – попросил её руки и подарил помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом.

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