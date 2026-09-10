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Царьград

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Роскосмос начал испытания спутника связи "Ямал-501" для "Газпром"

Роскосмос начал испытания спутника связи "Ямал-501" для "Газпром"

Компания "Решетнев", входящая в Роскосмос, начала динамические испытания спутника связи "Ямал-501", заказанного "Газпром космические системы".

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