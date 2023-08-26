Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Тедди Атлас: «Рефери поединка Усика и Дюбуа в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, снова взялся за старое»

«Я должен был сказать еще перед началом боя, что этот рефери в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх