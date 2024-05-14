Подогреваем вместе сливки с лимонным соком и за 20 минут получаем домашний маскарпоне

Маскарпоне является почти идеальным сыром для намазывания на хлеб или выпечки. В магазине он стоит недешево, но мало кто знает, что готовится маскарпоне очень быстро и не требует никаких особых ингредиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии