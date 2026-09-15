Вандалы добрались до Советского парка Омска. В группе Городских парков появился пост с фотографиями поврежденных конструкций - оторвана буква на входе, повален знак и раскурочены перила.
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