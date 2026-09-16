Дыня в рационе: какие сочетания могут вызвать дискомфорт

Дыню часто едят отдельно, поскольку она содержит много воды, сахаров и клетчатки. Вопрос о ее сочетании с медом остается спорным: как объясняет «Доктор Питер», современная доказательная медицина не подтверждает, что такая комбинация образует в организме токсичные вещества.