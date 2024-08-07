Дрон ВСУ повредил многоэтажку в российском регионе

Воронежский губернатор Гусев: дрон ВСУ повредил фасад жилой многоэтажки В Воронежской области в результате попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался поврежден фасад многоэтажного дома на улице Березовая Роща.
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