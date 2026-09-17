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Politico: Пентагон хочет внедрять ИИ, несмотря на предупреждения об угрозах

Politico: Пентагон хочет внедрять ИИ, несмотря на предупреждения об угрозах

Руководство Пентагона спешит внедрить искусственный интеллект практически во все военные сферы несмотря на то, что руководители отрасли ИИ выступают за замедление развития нейросетей, а американские законодатели пытаются разработать механизмы защиты.

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